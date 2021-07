Bauperogramm : Plön: Kreisstraßen K13 und K16 werden dieses Jahr noch saniert

Die geplante Erneuerung der K26 zwischen Behrensdorf und Lütjenburg sei aufgrund von personellen Engpässen beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr verschoben worden und solle in 2022 erfolgen.

Plön | An einigen Kreisstraßen sollen in diesem Jahr Fahrbahndecken erneuert werden. Wie es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt, wird in diesem Jahr noch die K13 zwischen Köhn und Giekau auf einer Länge von 5,34 Kilometer saniert. Die Fertigstellung sei voraussichtlich Mitte August, die Kosten betrügen voraussichtlich 1,1 Millionen Euro. W...

