Plakataktion zum Schulanfang : Auch in Lübeck: Runter vom Gas – ABC-Schützen sind unterwegs

An rund 50 Standorten in der Nähe von Lübecker Grundschulen wurden wieder Info-Tafeln aufgebaut.

Lübeck | Langsam zu fahren, stets bremsbereit zu sein und immer mit unüberlegtem Verhalten der Kinder zu rechnen – das sollten Autofahrer insbesondere in den kommenden Wochen in der Nähe von Schulen beachten. Mit Beginn der Schule ab 2. August starten auch viele Schulanfänger in ihren neuen Alltag. Künftig heißt es für Autofahrer an Schulwegen deshalb: Runter ...

