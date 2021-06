Im Kreis Plön : Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes läuft Sonntagnacht aus

Die Infektionszahlen sind weiter stabil auf einem sehr niedrigen Niveau. Erfreulicherweise hat der Kreis Plön seit sechs Tagen in Folge keinen positiven Fall mehr melden müssen“, freut sich Landrätin Stephanie Ladwig.

Plön | Der Kreis Plön lässt seine Allgemeinverfügung zur Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes auslaufen. Das teilte der Kreis Plön am Freitag mit. Angesichts stark rückläufiger Infektionszahlen mit dem Corona-Virus hatte der Kreis Plön seine Allgemeinverfügung zur Bestimmung von Bereichen, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, in ...

