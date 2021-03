Nach Corona-Lockdown : „Pflanzencenter Buchwald“ bietet große Auswahl für den Frühling

Für die Ostertage hat das „Pflanzencenter Buchwald“ viele Frühlingsblumen, Stauden und bunte Osterdeko eingekauft. Die Nachfrage der Kunden ist groß.

Malente | Hans Hermann Buchwald ist vollkommen überrascht, fast sogar ein wenig fassungslos. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so abgeht“, schildert er den ersten Tag, an dem er sein Pflanzencenter nach dem zweiten Corona-Lockdown wieder öffnen durfte. Tochter Christina Buchwald präzisiert: „Die Schlange an der Kasse reichte so weit zurück wie wir das sonst nur...

