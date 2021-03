Pelzerhaken : 40 neue Ferien- und Eigentumswohnungen

Beim Projekt „Eichenhain“ wird in hohem Maße auf fossile Brennstoffe verzichtet. Am Mittwoch wurde der Rohbau fertiggestellt.

Pelzerhaken | Der Rohbau für 40 neue Wohnungen ist fertiggestellt. Am Strand von Pelzerhaken entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Traditionshotels „Eichenhain“ 28 Eigentumswohnungen und zwölf Ferienwohnungen. Das Besondere am Projekt „Eichenhain“ ist das Energiekonzept: „Das Haus verzichtet in hohem Maße auf Energie durch fossile Brennstoffe, wie Kohle, Erdgas o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.