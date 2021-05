Wahlkreis 17 Ostholstein Nord : Peer Knöfler (CDU) kandidiert wieder für den Landtag

Landtagsabgeordneter bekam überraschend zwei Gegenkandidaten, setzte sich aber im ersten Wahlgang klar durch.

Lernsahn | Peer Knöfler, seit 2017 Landtagsabgeordneter der CDU im Wahlkreis 17 Ostholstein-Nord, kandidiert auch bei der kommenden Landtagswahl, die voraussichtlich im zweiten Quartal kommenden Jahres stattfindet. Seine Aufstellung als Direktkandidat erfolgte dieser Tage bei einer Versammlung in einer Turnhalle in Lensahn, an der 44 CDU-Mitglieder aus dem Nordk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.