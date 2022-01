SEK-Einsatz in Pansdorf : Mann bedroht seine Frau mit einer Waffe und wird tot beim Nachbarn gefunden

Zu einem großen Polizeieinsatz kam es Mittwochabend in Pansdorf: Das SEK umstellte ein Haus, in das ein Mann (38) bewaffnet gegangen sein soll. Zuvor hatte er seine Partnerin bedroht. Straßen wurden stundenlang gesperrt.

Pansdorf / Ratekau | Schockstarre in der 3500-Seelengemeinde am Mittwochabend: Die Polizei sperrt die Sarkwitzer Straße komplett ab. Das SEK umstellt ein Wohnhaus. Am frühen Abend soll ein Mann (38) seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einer Waffe bedroht, aber nicht geschossen haben. Weiterlesen: SEK-Einsatz: 33-Jähriger bedroht Mann aus Glinde Er verließ ...

