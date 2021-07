Holst und Behnk im Betrieb : Stadt gratuliert zu 125 Jahren Firma Cobobes in Eutin

Die Firma Cobobes ist seit 125 Jahren in Eutin erfolgreich am Markt tätig. Aus diesem Grund besuchten Bürgervorsteher Dieter Holst und Bürgermeister Carsten Behnk gemeinsam das Unternehmen in Eutin.

Eutin | Das Traditionsunternehmen Cobobes in Eutin hat zwar schon im vergangenen Jahr Jubiläum gehabt, doch wegen der Pandemie musste der offizielle Termin mit Vertretern der Stadt Eutin ausfallen. Der wurde jetzt nachgeholt. Die Firma Cobobes ist seit 125 Jahren in Eutin erfolgreich am Markt tätig. Aus diesem Grund besuchten Bürgervorsteher Dieter Holst und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.