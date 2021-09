Illegale Übernachtungen am Strand : In Heidkate an der Ostsee gibt es immer noch Ärger mit Wohnmobilen

Bereits im Frühjahr wiesen die Behörden Wohnmobilisten mit Handzetteln auf das Übernachtungsverbot hin. Doch trotz Aufklärung und Kontrollen gibt es immer noch zahlreiche Verstöße gegen das Übernachtungsverbot.

Heidkate | Anfang Juli hatte sich die Plöner Landrätin Stephanie Ladwig noch zuversichtlich gezeigt, dass Aufklärung hilft. Doch die Verstöße von Wohnmobilisten gegen das Übernachtungsverbot auf dem Parkplatz am Strand in Heidkate hören offenbar nicht auf. Weiterlesen: Behörde überraschte in der Nacht schlafende Wohnmobilisten Allein bei der bislang letzte...

