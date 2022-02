Handball SH-Liga : Wochen der Wahrheit für die HSG Holsteinische Schweiz

Beim Start in die entscheidende Phase der Saison 2021/22 ist auch Martin Fürst nach seiner Rückkehr ins Team wieder im Aufgebot. Fynn Sager und Jonas Richter fehlen in Herzhorn wegen Verletzungen.

Eutin | Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz starten am Sonnabend in die Abstiegsrunde der Schleswig-Holstein-Liga. Sie treten ab 17 Uhr beim MTV Herzhorn an, der die Aufstiegsrunde nur hauchdünn verpasst hat. Das Ziel ist klar: Es ist mit vier Regelabsteigern zu rechnen, die gleitende Skala kann diese Zahl erhöhen, wen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.