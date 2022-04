Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : TSV Pansdorf ist gegen den Eckernförder SV Außenseiter

Zum Start in die Aufstiegsrunde haben die Pansdorfer gegen den TSB Flensburg ein Unentschieden erreicht. Am Samstag, den 9. April wilk das Team von Trainer Helge Thomsen auch dem Eckernförder SV Paroli bieten.

Pansdorf | Zum zweiten Spiel der Aufstiegsrunde in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein erwartet der TSV Pansdorf am heutigen Sonnabend um 14 Uhr den Eckernförder SV. „Wir freuen uns auf das Spiel und einen neuen Gegner, gegen den wir noch nicht gespielt haben. Am letzten Wochenende konnten wir Flensburg ein wenig ärgern, mal sehen, was dieses Mal möglich ist“...

