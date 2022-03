3. Handball-Liga : HSG Ostsee erwartet am Samstag in Neustadt den TSV Altenholz

Die Mann von Trainer Sven Häusler will in der Vorrunde Siebter werden, um in der Abstiegsrunde eine bessere Ausgangsposition zu haben. Dafür müssen aber möglichst Siege gegen den TSV Altenholz und den Stralsunder HV her.

Neustadt | Ein schwerer Brocken wartet am Sonnabend, den 12. März in der Gogenkroghalle auf die Drittligahandballer der HSG Ostsee. Sie erwarten ab 18.30 Uhr den Tabellenzweiten TSV Altenholz. Weiterlesen: Knappe Niederlage für die HSG Ostsee in Schwerin Während der TSV Altenholz seinen Platz, ebenso wie Tabellenführer 1. VfL Potsdam, in der Aufstiegsrunde sicher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.