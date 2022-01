3. Handball-Liga : HSG Ostsee bringt zwei wichtige Punkte aus dem hohen Norden mit

Die HSG Ostsee hat sich im Kampf um den sechsten Tabellenplatz eine gute Ausgangsposition erarbeitet, der die Mannschaft von Abstiegssorgen befreit.

Flensburg | Die HSG Ostsee hat in der 3. Handball-Liga mit 4:2 Punkten einen gelungenen Start in das Jahr 2022 hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Jens Häusler brachte einen 27:26 (14:14)-Erfolg vom DHK Flensborg von der dänischen Grenze mit – und hat vorerst den sechsten Tabellenplatz erreicht, der reichen würde, um in der Liga zu bleiben. Lesen Sie weiter: HSG...

