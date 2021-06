Nach Magenverkleinerung : Ostholsteiner Stephan P. hat schon mehr als 40 Kilogramm abgenommen

Die Kilos purzeln von Woche zu Woche: Stephan P. hat – schneller als gedacht – nur noch die Hälfte vor sich. Mehr als 40 Kilogramm hat er abgenommen, 40 fehlen dem Zwei-Meter-Mann noch bis zum Wunschgewicht.

Ostholstein | Stephan P. (32) ist stolz auf sich: Nach der Magenverkleinerung am 15. März sinkt das Gewicht immer weiter. Angefangen hatte der 32-Jährige mit seinem Wiegetag einmal pro Woche am 22. Februar, da begannen die „Flüssig-Nahrungs-Wochen“, um Gewicht vor der Operation zu verlieren. „Damals zeigte die Waage 199,7 Kilogramm an. heute bin ich bei 161,3. Das ...

