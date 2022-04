Corona aktuell : Kreise Ostholstein und Plön melden neue Infizierte – und weiteren Toten

Die Infektionslage entspannt sich kaum. Mehr als 700 neue Fälle kamen in der Region am Donnerstag hinzu.

Eutin | Die Pandemie fordert ein weiteres Opfer: Wie der Kreis Plön am Donnerstag mitteilte, starb ein weiterer Mensch in der Region an oder mit dem Virus. Genauere Angaben zu dem Verstorbenen wurden nicht gemacht – nur so viel: Die Person war ungeimpft. Die Zahl der Corona-Toten blieb hingegen im Kreis Ostholstein unverändert bei 112 Verstorbenen. Blick a...

