Zusammen 14 Neuinfektionen : Ein weiterer Mensch starb an Corona im Kreis Plön

244 Menschen befinden sich in den Kreisen Ostholstein und Plön aktuell in Quarantäne. Im Kreis Plön sind von 235 am Corona-Virus Erkrankte 178 Frauen und Männer, die sich bisher nicht gegen Corona impfen ließen.

Plön / Eutin | Die Corona-Lage in den Kreisen Ostholstein und Plön stabilisiert sich – dennoch beklagt der Kreis Plön gestern einen an Corona verstorbenen Menschen. In Ostholstein wurden gestern zwölf neue Corona-Fälle gemeldet, die eine Gesamtzahl von 3635 positiven Fällen ergeben. Damit gibt es nach den Worten von Pressesprecher Thomas Jeck aktuell 97 positive Cor...

