Corona aktuell : Trotz neuer Infektionen: Ostholstein und Plön in der bundesweiten Top Ten

34 Infektionen in Ostholstein, 27 im Kreis Plön. Trotzdem liegen beide Kreise in der RKI-Liste auf Platz acht und neun vor allen anderen Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein.

Eutin/Plön | Der Trend steigender Infektionszahlen in Ostholstein und im Kreis Plön hält an: 34 neue Infektionen binnen 24 Stunden meldete Ostholstein am Dienstagmittag, am Vortag waren es 28. Im Kreis Plön stieg die Zahl um 27 Fälle, genau so viele wie am Vortag. Trotzdem: Im bundesweiten Raning liegen beide Kreise in der Top Ten der coronaärmsten Regionen. We...

