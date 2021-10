Corona aktuell : Ostholstein und Plön sind im bundesweiten Ranking leicht abgefallen

Acht Neuninfektionen in Ostholstein übers Wochenende, fünf in Plön. Ostholstein bleibt mit Nordfriesland in der Top Ten, Plön sinkt leicht auf den Platz 16.

Eutin/Plön | Das Infektionsgeschehen in Ostholstein und im Kreis Plön blieb am Wochenende im Trend der vergangenen Wochen: Es gab Neuinfektionen, in Ostholstein stieg die Sieben-Tage-Inzidenz, in Plön sank sie. Trotzdem stiegen beide Kreise im bundesweiten Ranking leicht ab. Weiterlesen: Ostholstein bundesweit auf Rang drei Annika Sommerfeld vom Kreis Osthol...

