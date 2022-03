Corona aktuell : Ostholstein meldet zwei weitere Todesfälle, insgesamt 110 Corona-Tote

Plön meldet 674 neue Infektionen über das Wochenende, trotzdem sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz. In Ostholstein liegt sie hingegen im Aufwärtstrend.

Eutin/Plön | Die Todesmeldungen aus dem Kreis Ostholstein setzen sich fort: Thomas Jeck, Sprecher der Kreisverwaltung, hatte am Freitag einen Todesfall gemeldet, der am Donnerstag bekannt geworden war, am Montag meldete er zwei weitere infizierte Personen, deren Tod am Freitag registriert worden sei. Damit ist die Zahl der Coronatoten in Ostholstein auf 110 gestie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.