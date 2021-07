Corona aktuell : Ostholstein meldet fünf neue Fälle, Kreis Plön keinen

Fünf neue Corona-Fälle binnen der letzten 24 Stunden meldet der Kreis Ostholstein. Die Inzidenz steigt damit auf 11,5. Im Nachbarkreis Plön gibt es keine neuen Fälle. Die Inzidenz bleibt weiter niedrig bei 2,3.

Eutin/Plön | In Ostholstein gibt es fünf neue Corona-Fälle, meldet Kreissprecher Thomas Jeck am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises steigt damit von 9,5 auf nunmehr 11,5. Insgesamt gibt es damit in Ostholstein 3393 positive Corona-Fälle, von denen 25 aktuell sind, aufgrund derer 59 Menschen in Quarantäne sind. Weiterlesen: Eine neue Infektion in Osth...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.