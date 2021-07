Wettbewerb HyLand : Ostholstein bewirbt sich um Geld für Wasserstoff-Konzepte in der Region

Bewerbung um 400.000 Euro für die Erstellung von integrierten Konzepten und tiefergreifenden Analysen dazu, wie Wasserstoff-Strategien umgesetzt werden könnten.

Eutin | Wasserstoff (H2) dürfte als vielfältig einsetzbarer Energieträger ein zentrales Element der Energiewende werden. Das ist in der aktuellen Diskussion um Steigerung des Klimaschutzes in Industrie und Verkehr unstrittig. Wie der sogenannte „grüne Wasserstoff“ produziert und in Ostholstein genutzt werden kann, überlegt seit März 2019 eine Arbeitsgruppe au...

