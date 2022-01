Seit 1. Januar 2022: : Sana Ostholstein ist jetzt Ameos: Was bedeutet das für die Patienten?

Nach 18 Jahren hat die Sana-Gesellschaft ihr Engagement in Ostholstein beendet und vier Häuser an die Ameos-Gruppe abgegeben. Davon sind 1000 Angestellte betroffen.

Eutin | Nach 18 Jahren hat sich die Aktiengesellschaft Sana-Kliniken, drittgrößte private Klinikgruppe in Deutschland, aus Ostholstein zurückgezogen: Mit Beginn des neuen Jahres übernahm die in der Schweiz ansässige Ameos-Gruppe die vier Sana-Krankenhäuser in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg (Gemeinde Süsel). Neue Schilder sind angebracht, doch die ko...

