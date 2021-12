Corona aktuell : Ostholstein: Mittwoch mehr Corona-Fälle als an vier Tagen vorher zusammen

Trotz 65 Neuinfektionen an einem Tag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein. Im Nachbarkreis Plön geschieht das Gegenteil: Weniger Infektionen, steigende Inzidenz.

Eutin/Plön | Kein Ende der Welle in Sicht: 65 Neuinfektionen meldet Thomas Jeck, Sprecher des Kreises Ostholstein, am Mittwoch. Das sind an einem Tag sieben mehr als an den vier vorangegangenen Tagen zusammen. Nicole Heyck vom Kreis Plön meldet binnen eines Tages 30 neue Coronafälle, in den Tagen vorher waren es mehr als 40. Weiterlesen: Corona-Patient in Ostho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.