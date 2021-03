Ostholstein/Lübeck : Mit der Kurkarte kostenlos mit Bus und Bahn fahren

Projekt „Unbeschwert unterwegs“ soll ab 2022 starten – 15 Städte und Gemeinden wollen teilnehmen.

Lübeck | In Schleswig-Holstein sollen zukünftig Touristen mit ihrer Kurkarte kostenlos im Rahmen des Schleswig-Holstein-Tarifs mit Bus und Bahn fahren können – von Flensburg bis Hamburg, von Lübeck bis Sylt. Egal, ob mit dem Bus zum Bäcker oder zum Ausflug in den Nachbarort. Ziel ist es, so viele Gäste wie möglich von dem Auto auf die öffentlichen Verkehrsmitt...

