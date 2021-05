Weniger Corona in Ostholstein : Lockerung der Einkaufsregeln – Kontakterfassung in Geschäften fällt weg

Der Kreis reagiert auf den seit fünf Werktagen unter 50 liegenden Inzidenzwert und hebt Allgemeinverfügung auf.

Eutin | In Ostholstein gelten ab Montag, 17. Mai, gelockerte Einkaufsregeln. Läden und Geschäfte müssen Kontaktdaten ihrer Kunden nicht mehr registrieren. Bislang waren davon nur bestimmte Bereiche ausgenommen, wie etwa der Lebensmittelhandel, Drogerien oder Gärtnereien. Weiterlesen: Inzidenz in Ostholstein sinkt, aber mehr Fälle in Eutin/Süsel und Bosau ...

