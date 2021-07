Propsteikirche Herz Jesu in Lübeck : „Orgel und Wein“: Vier Konzerte im August 2021

Werke von Mozart, Bach, Buxtehude und weiteren Berühmtheiten sind in der katholischen Kirche nahe des Doms zu erleben.

Lübeck | Nach der Corona-Zwangspause gibt es in diesem Jahr in der Propsteikirche Herz Jesu in Lübeck (Parade 4) wieder Orgelkonzerte zu erleben, denn die Reihe „Orgel und Wein“ wird fortgesetzt. Vier Mal sind Interessierte eingeladen, der Musik der Kuhn-Orgel zu lauschen: Mittwoch, 04. August 2021, 20 Uhr Mit Heiner Arden (Lübeck). Zu hören gibt es Werk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.