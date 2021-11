Lübeck : Orange Day 2021: Holstentor setzt Zeichen gegen zu Gewalt an Frauen

Lübecks Wahrzeichen und weitere Gebäude der Stadt werden für den Aktionstag orange-farbig beleuchtet. In der Marienkirche gibt es einen Infoabend.

Lübeck | Ein klares Nein zu Gewalt an Frauen soll die Botschaft sein: Anlässlich der weltweiten Kampagne der Orange Days soll sich öffentlich gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen positioniert werden. Mit dem Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November beginnt die weltweite Kampagne der Orange Days. Diese endet nach 16 Tagen am...

