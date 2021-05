Geschäftsführerin im Profil : Eutiner Oper: Anna-Luise Hoffmann mag Musik von Klassik bis zu den „Ärzten“

Die neue Chefin auf dem Grünen Hügel im Eutiner Schlossgarten wünscht sich ein langes Wirken bei den Eutiner Festspielen.

Eutin | Die 1980 in Berlin geborene Tochter eines Intendanten hat schon als Kind in vielen Städten gewohnt und ist früh mit dem Theater in Berührung gekommen: Anna-Luise Hoffmann betreut seit 2014 die Produktionen der Eutiner Festspiele, ist seit 2018 Produktionsleiterin und seit Februar 2021 neben Falk Herzog Geschäftsführerin der Festspiele. Sie war nach de...

