Lübecker Bucht : „Open Stage“ mit lokalen Künstlern und unentdeckten Talenten aus der Region

Sierksdorf, Scharbeutz und Neustadt sind Stationen für die Wander-Bühne für Musik und Kleinkunst. Die TALB stellte das Programm vor.

Lübeck | Die „Open Stage“ in der Lübecker Bucht ist eine Wander-Bühne für lokale Künstler und ebenso für noch nicht entdeckte, ambitionierte Talente. In Kürze geht das unterhaltsame Event wieder auf Küsten-Tournee und bietet an vier Abenden schöne Momente, Zauberhaftes, Stimmungsvolles, Überraschungen und Kurioses vor maritimer Kulisse. „Open Stage“ Di...

