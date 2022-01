Special Olympics World Games 2023 : Olympisches Feuer kommt nach Lübeck – Hansestadt ist Host Town

Internationale Athleten werden im kommenden Jahr vor den Wettkämpfen in Berlin für vier Tage in Lübeck zu Gast sein. Die Organisatoren haben bereits feste Pläne für das Besuchsprogramm.

Lübeck | Unter dem Motto „Zusammen-Unschlagbar“ finden die Special Olympics World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Juni 2023 in Berlin statt. Bevor die internationalen Sportler in die Hauptstadt kommen, wird jedes Nationen-Team für vier Tage von einer Kommune in Deutschland, der so genannten Host Town, empfangen. So soll ganz Deut...

