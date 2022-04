Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : Erster Prüfstein für den Oldenburger SV ist der Eckernförder SV

Der Eckernförder SV steht in der Fußball-Oberliga überraschend nach der Vorrunde auf dem zweiten Platz der Aufstiegsrunde hinter dem SV Eichede, aber vor dem SV Todesfelde.

Oldenburg | Seit Mittwochabend stehen die Auf- und die Abstiegsrunde der Oberliga fest. Während der Oldenburger SV und der TSV Pansdorf in der Meisterrunde heute ihre ersten Spiele absolvieren, startet Eutin 08 mit einem spielfreien Wochenende in die Abstiegsrunde. Die Oldenburger erwarten am heutigen Samstag um 16 Uhr den Eckernförder SV, der in der Eröffnungstab...

