Unterricht mit Corona : Ohne singen und schwimmen: Eutiner Schulen starten Montag in Präsenz

Alle sollen sich testen, an der Grundschule sogar täglich: Das Zusammentreffen in Eutins Schulen soll so sicher wie möglich sein. Warum Schulleiter Oliver Martins sich trotz steigender Zahlen auf Präsenzunterricht freut.

Eutin | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Ostholstein übertrifft sich derzeit täglich. Oliver Martins, Leiter der Gustav-Peters-Grundschule in Eutin, freut sich dennoch, dass der Unterricht am Montag für alle in Präsenz nach den Weihnachtsferien beginnen kann. Weiterlesen: Präsenzunterricht oder zu hohe Ansteckungsgefahr: Das sagen Eutiner Eltern...

