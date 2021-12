Tourismus in Ostholstein : Ohne Gäste keine Gaststätten: Kaum noch Tourismus am Bungsberg

Mit dem Tourismus verschwanden auch die Gaststätten in der Gemeinde Schönwalde rund um den Bungsberg. Darunter leiden nicht nur die Einheimischen, die ohne Gastronomie und Saal nun keinen Treffpunkt mehr haben.

Schönwalde am Bungsberg | Schönwalde und der Bungsberg waren seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein beliebtes Ausflugsziel. In dieser Zeit entstand der noch heute bekannte Begriff der „Holsteinischen Schweiz“. Im Ort in der Nähe des Bungsberges ist die Zeit des florierenden Geschäfts mit dem Tourismus inzwischen aber vorbei. Mit den Gästen verschwanden auch die Gaststätten, ...

