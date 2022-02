Lübeck-Moisling : Ohne Führerschein, aber mit Drogen: 45-Jähriger flüchtet nach Unfall

Renault-Fahrer hatte berauscht Mercedes touchiert und beging Unfallflucht.

Lübeck | Er war ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs – nicht verwunderlich also, dass ein Renault-Fahrer nach einem Parkrempler am späten Samstagabend flüchten wollte. Weiterlesen: Drogen-Kontrollen am Bahnhof: Polizei deckt viele Verstöße auf Auf den berauschten 45-Jährigen war gegen 22.30 Uhr ein Passant im Lübecker ...

