Internetausfall in Eutin : Offline in Eutin: Wartungsarbeiten der Stadtwerke sorgten für dunkle Bildschirme

Es wäre tagsüber frustrierend gewesen, ohne funktionierenden Computer, Mobilphones oder Maschinen Zeit zu vergeuden. Deshalb wählten die Eutiner Stadtwerke die Nacht, um die Stadt ins digitale Dunkel zu versetzen.

Eutin | Was ist hier los? Internet „kaputt“? Zahlreiche schwarze Bildschirme und Websiten, die einfach nicht mehr laden wollten, sorgten kurz nach Mitternacht in Eutin für große Verwunderung. Weiterlesen: Rund 24 Stunden kein Internet: Störung im Glasfasernetz der Stadtwerke Flensburg behoben Was war los? Während die Netzausfälle diverser Internet- und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.