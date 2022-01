Corona in Ostholstein : Offene Impfaktion für Kinder an der Gustav-Peters-Schule Eutin

Die Stadt Eutin und die Kassenärztliche Vereinigung bieten an zwei Tagen offene Impfaktionen an. An einem der Tage werden auch schon Kinder ab 5 Jahren geimpft.

Eutin | Die Stadt Eutin und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein haben für zwei Tage offene Impfaktionen in der Gustav-Peters-Schule organisiert. Während am ersten Tag Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden, sind am zweiten Tag auch Impfungen für Familien möglich. Am Sonnabend auch für Kinder Am Freitag, 21. Januar, können ...

