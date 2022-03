Eutin : Offene Impf-Aktion: Nachfrage nach Novavax „äußerst gering“

Zur Auswahl stand Moderna, Biontech und Novavax: Stadt und Kassenärztliche Vereinigung berichten, wie die Impf-Aktion in der Gustav-Peters-Schule bei den Eutinern ankam.

Eutin | Die Stadt Eutin und die Kassenärztliche Vereinigung haben am vergangenen Samstag erneut zu einer offenen Impfaktion eingeladen. Von 9 bis 17 Uhr konnten sich Impfwillige ohne eine vorherige Terminvereinbarung in der Gustav-Peters-Schule den schützenden Piks abholen. Weiterlesen: Eutin und Malente bieten am Wochenende offene Impfaktionen – auch mit ...

