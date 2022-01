Impfen ohne Termin in Eutin : Isabell Raute (16) ist jetzt geboostert – Sonnabend Corona-Impfung auch für Kinder

In der Gustav-Peters-Schule werden auch Kinder gegen das Virus geimpft. Am Freitag warteten schon vor Beginn der Aktion etwa 50 Menschen vor der Schule.

Eutin | Die offene Impfaktion der kassenärztlichen Vereinigung in Eutin läuft noch bis Sonnabend: Bereits am Freitag, kurz nach 14 Uhr, gehörte Isabell Raute zu den ersten, die sich in der Gustav-Peters-Schule, Blaue Lehmkuhle 12, gegen Corona impfen ließen. Weiterlesen: Mehr als 40 positive Corona-Schnelltests und PCR-Test an Eutiner Schulen Für die 16...

