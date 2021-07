Lübeck : Obertrave: Anwohnerin und Polizei retten Taubenküken

Eine Möwe hatte das Küken geschnappt, es aber in der Luft fallen gelassen.

Lübeck | Glück im Unglück für ein Taubenküken: Nachdem eine Möwe es am vergangenen Freitagabend geschnappt, aber in der Luft fallen gelassen hatte, wurde eine Anwohnerin der Straße An der Obertrave auf den Vogelnachwuchs aufmerksam. Die Frau baute dem Küken ein provisorisches Nest an einem geschützten Ort und alarmierte gegen 21 Uhr die Beamten des 1. Polizeire...

