Fussball-Oberliga Süd : TSV Pansdorf peilt die Meisterrunde an

Der Oberligafußballer des TSV Pansdorf haben am Montag das Training wieder aufgenommen, sie starten mit der Partie beim PSV Neumünster am 26. Februar in die verbleibenden vier Vorrundenspiele.

