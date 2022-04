Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : Oldenburger SV will mindestens Fünfter werden

Der Oldenburger Erfolg geriet nicht mehr in Gefahr, denn Inter Türkspor Kiel kam erst in der Schlussphase zu zwei Treffern. Mannschaft steckt sich nach dem Einzug in die Aufstiegsrunde ein neues Saisonziel.

Kiel | Mit der spielerischen Vorstellung seiner Mannschaft war Trainer Kevin Wölk nicht zufrieden. Aber letztlich investierte der Oldenburger SV in der Oberliga-Aufstiegsrunde bei Inter Tükspor Kiel körperlich viel und verdiente sich so den 3:2(2:0)-Sieg, mit dem sich der OSV auf den sechsten Rang vorschob und den Anschluss zum TSV Pansdorf und TSB Flensburg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.