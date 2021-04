OHA-Rubrik Im Profil : Kapitän zur See Klaus Heermeier hat seltenen Traumberuf

Der neue Kommandeur der Marine-Unteroffiziersschule ist bekennender Weinliebhaber.

Plön | Kapitän zur See Klaus Heermeier übernahm am 30. März das Kommando über die Plöner Marineunteroffizierschule (MUS) und wechselte für die drei letzten Jahre seiner Dienstzeit vom Schreibtisch in die Führung vor Ort. Zuletzt wirkte der 61-Jährige in fachlich vorgesetzter Funktion der MUS im Marinekommando Rostock. Mit dem Dienstantritt kehrte der dreifac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.