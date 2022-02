Fussball-Testspiel : SG Sarau/Bosau steigert sich beim SC Rönnau und verliert doch

Trainer Robertino Borja sah eine spielerische Steigerung seiner Mannschaft. Die Niederlage beim SC Rönnau sei zu hoch ausgefallen, meinte der Coach nach dem Schlusspfiff.

Rönnau | Fußball-Verbandsligist SG Sarau/Bosau verlor in sein drittes Testspiel in der Vorbereitung zur Rückrunde in der Verbandsliga mit 1:4(0:2) beim SC Rönnau. Trainer Robertino Borja musste auf 13 Spieler verzichten. Die verbliebenen Akteure mussten sich außerdem an den Rasen auf dem Hockeyplatz gewöhnen, auf dem gespielt wurde. Weiterlesen: SG Sarau/Bosau ...

