Neubaugebiet Grootkoppel : Alle 16 Grundstücke in Nüchel schon verkauft – Hoffnung auf neues Bauland

Die Grundstückspreise haben auch in der Malenter Dorfschaft kräftig angezogen. Dennoch ist die Nachfrage groß. Bauunternehmer Frank Klass hat bereits ein Grundstück im Visier, das er in Nüchel noch erschließen könnte.

Nüchel | Wer in Ostholstein ein Baugrundstück sucht, muss schnell zugreifen. Obwohl das Preisniveau inzwischen auch abseits der Küste beachtliche Höhen erklommen hat, ist die Nachfrage groß. Das hat sich auch in Nüchel gezeigt. Die 16 Baugrundstücke, die in der Malenter Dorfschaft an der Grootkoppel zum Verkauf standen, waren schnell weg. Weiterlesen: 16 Gr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.