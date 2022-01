Zwischen Nüchel und Kirchnüchel : Malenter findet totes Lamm und Sperberhuhn in Müllsack – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen illegaler Entsorgung von Tierkadavern. Eine blaue Ohrmarke des Lamms hat die Polizei bei der Aufklärung der Tat bisher nicht weiter gebracht. Sie bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden.

Malente | Sie lagen in einem schwarzen Müllsack an der L163 zwischen Nüchel und Kirchnüchel: Ein 46-jähriger Malenter hat am Montag beim Müllsammeln in einem schwarzen Müllsack die Kadaver eines Lamms und eines Sperberhuhns entdeckt. Nachdem er seinen Fund dem Ordnungsamt der Gemeinde Malente und dem Veterinäramt des Kreises Ostholstein gemeldet hatte, informie...

