Corona-Impfstoff Novavax zugelassen : Was die Zulassung des ersten „Totimpfstoffs“ für Impfwillige in Eutin bedeutet

Ein neues Vakzin aus den USA könnte einigen Impfskeptikern die vermisste Sicherheit bieten und sie von der Immunisierung überzeugen. Das sagt der Eutiner Arzt Ludger Iske zu Novavax.

Eutin | Der neue Corona-Impfstoff Novavax aus den USA ist offiziell in der EU zugelassen. Das könnte für viele Impfskeptiker eine gute Nachricht sein, da er proteinbasiert ist und keine vermehrungsfähigen Viren enthält. Der Internist und Praxisinhaber Ludger Iske aus Eutin erklärt, was die Zulassung für Patienten bedeutet und was es noch zu bedenken gibt. ...

