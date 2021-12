Neue Pfarrer für St. Vicelin in Eutin : Nikolaus Koban und Jacques Kamba wollen Menschen in die Kirche zurückholen

Erstmals teilen sich zwei Pfarrer eine Pfarrei: Nikolaus Meran Koban und Jacques Kamba sind seit erstem Advent die beiden „Neuen“ in der katholischen Sankt-Vicelin-Gemeinde in Eutin. Zuvor waren beide in Hamburg.

Eutin | Sein erster Besuch in Eutin war ganz heimlich. Nachdem Pater Nikolaus Meran Koban die vakante Priesterstelle in der katholischen Pfarrei St. Vicelin angetragen wurde, fuhr er er erst einmal inkognito nach Ostholstein. Er spazierte durch den Eutiner Schlossgarten, entlang der Ostseeküste und schaute sich seine potenzielle neue Wirkstätte an. „Ich habe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.