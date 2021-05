Schatzsuche im Binnenland : Kirchen in Ostholstein zeigen Urlaubern viele Schönheiten der Holsteinischen Schweiz

In Ostholstein ist nicht nur der Strand attraktiv, sondern auch das Binnenland. Der Kirchenkreis Ostholstein möchte mit seinen Kirchengemeinden mit neuen Angeboten erheblich zu dieser Attraktivität beitragen.

Süsel | Die Impfquote steigt, die Inzidenz sink, da können der Sommer und die Urlaubsgäste gerne kommen. Die Ostsee gehört zu den beliebten Reisezielen der Deutschen und dürfte in der kommenden Saison förmlich überrannt werden. Doch gerade in Ostholstein lohnt es sich, nicht nur am Strand zu verweilen, sondern auch das Binnenland zu erkunden. Nicht umsonst is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.