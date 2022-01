Neustadt : Polizei warnt: Immer mehr Kunden werden in Supermärkten bestohlen

Vorwiegend Senioren werden Opfer der Diebe. Die Polizei gibt Tipps, wie Kunden sich verhalten sollten.

Neustadt | Dass in Supermärkten gestohlen wird, ist seit vielen Jahren bekannt. Doch jetzt warnt die Polizei vor einer besonderen Form des „Ladendiebstahls“: Unbekannte haben es nicht auf Waren der Geschäfte, sondern auf die Geldbörsen der Kunden abgesehen. Im Verlauf der vergangenen Woche registrierten die Ermittler insbesondere in Neustadt einen auffallenden Anstieg derartiger Diebstähle. „In den acht bekannt gewordenen Fällen waren vorwiegend ältere Personen betroffen, denen ihre Geldbörsen aus der Mantel- oder Handtasche entwendet wurden, während sie selbst abgelenkt waren“, berichtete ein Polizeisprecher. Weiterlesen: Ahrensbök: 80-Jährige übergibt falschen Polizisten 18.000 Euro Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf zirka 1000 Euro. „Neben dem Bargeld werden bei derartigen Taten auch wiederkehrend Ausweisdokumente erbeutet, deren Neubeschaffung mit erheblichem Aufwand verbunden ist“, so der Sprecher weiter. Tipps der Polizei Aus diesem Grund warnt die Polizei davor, Einkaufskörbe und Handtaschen, in denen sich Wertsachen befinden, unbeaufsichtigt zu lassen und damit den Tätern den Zugriff zu erleichtern. „Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Dokumente immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper“, rät die Polizei. Zudem wird dringend darauf hingewiesen, sich im Falle eines Diebstahls ohne Zeitverzug an die Beamten zu wenden. Weiterlesen: Schockanrufe: Erneut wollen Telefonbetrüger Senioren um ihr Geld bringen ...

