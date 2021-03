„Earth Hour“ : Neustadt beteiligt sich an weltweiter Aktion für mehr Klimaschutz

Stadt schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden ab. Bürger sollen sich an der Aktion beteiligen.

Neustadt | Am 27. März um 20.30 Uhr schalten Menschen, Unternehmen und Städte weltweit für 60 Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. Das ist die „Earth Hour“. Auch Neustadt ist in diesem Jahr, wie schon 2019, wieder mit dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung am Rathaus sowie an dem Stadtwerkegebäude ab, um ein...

